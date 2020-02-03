Між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні

Джерело - Sport Arena.
Між захисником Барселони Жераром Піке і нападником каталонців Ліонелем Мессі стався конфлікт.
Про це повідомляє AS.
Інцидент стався під час ранкового тренування у минулий вівторок.
У кінці тренування Піке і Мессі посперечалися на підвищених тонах. Однак футболісти заспокоїлися, і справа не дійшла до бійки.
Можливо, нестабільну ситуацію в команді посприяло звільнення з поста головного тренера Барселони Ернесто Вальверде. Також в кінці січня синьо-гранатові втратили лідерство в Ла Лізі, поступившись Валенсії (0:2).
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.
Раніше Реал розібрався з Атлетіко.