Між Мессі і Піке трапився конфлікт на тренуванні

Футболісти посперечалися на підвищених тонах

Джерело - Sport Arena.

Між захисником Барселони Жераром Піке і нападником каталонців Ліонелем Мессі стався конфлікт.

Про це повідомляє AS.

Інцидент стався під час ранкового тренування у минулий вівторок.

У кінці тренування Піке і Мессі посперечалися на підвищених тонах. Однак футболісти заспокоїлися, і справа не дійшла до бійки.

Можливо, нестабільну ситуацію в команді посприяло звільнення з поста головного тренера Барселони Ернесто Вальверде. Також в кінці січня синьо-гранатові втратили лідерство в Ла Лізі, поступившись Валенсії (0:2).

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.

Раніше Реал розібрався з Атлетіко.