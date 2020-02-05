Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині київське Динамо зустрічалося зі словенською Олімпією.
У першому таймі Буяльський і Вербич відзначилися забитими голами. Після перерви Русин і Де Пена довели рахунок до розгромного. А у компенсовані хвилини Романчук встановив остаточний рахунок - 5:0.
Контрольний матч
5 лютого
Динамо - Олімпія 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Буяльський, 2:0 - 27 Вербич, 3:0 - 54 Русин, 4:0 - 81 Де Пена, 5:0 - 90+1 Романчук
Раніше, Кайрат хотів взяти в оренду нападника Динамо.
Нагадаємо, Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні.