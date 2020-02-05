 Кайрат хотів взяти в оренду нападника Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Кайрат хотів взяти в оренду нападника Динамо

Сьогодні 13:02 860 0
Ібрагім Каргбо вразив своєю грою представників Кайрата
Кайрат хотів взяти в оренду нападника Динамо
#Кайрат, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Казахський Кайрат після спарингу з Динамо в Туреччині звернувся до киян щодо оренди нападника Ібрагіма Каргбо.

Про це повідомляє Sport.ua.

У тій зустрічі 20-річний бельгієць відзначився дублем. відразу після гри представники Кайрата хотіли орендувати Каргбо, незважаючи на те, що бельгієць отримав пошкодження.

Однак Динамо відмовило казахам.

Раніше повідомлялося, що Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину.

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