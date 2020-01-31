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Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні

Сьогодні 14:59 403 0
Бельгієць не може грати за третій клуб в одному сезоні
Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні
#Каргбо, #Динамо

Джерело - Sport Arena.

Ібрагім Каргбо, який став першим зимовим новачком київського Динамо, не зможе зіграти у нинішньому сезоні УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

Його активно награють за першу команду Динамо на зборах і, вважалося, що Динамо розраховує на його допомогу у другій частині сезону.

Однак виявилося, що Ібрагім Каргбо вже заграний за два клуби в офіційних матчах сезону 2019/20. І згідно з регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців, може бути зареєстрований, але не може бути заграний в третьому клубі в офіційних матчах.

У статті 5 Регламенту ФІФА зі статусу і трансферу гравців йдеться, що за період з 1 липня по 30 червня наступного року гравець може бути зареєстрований не більше ніж в трьох клубах. За вказаний період гравець має право виступати в офіційних матчах лише за два клуби.

Ібрагім Каргбо зіграв в 3 офіційних матчах за бельгійський Руселар з 4 по 17 серпня 2019 року в рамках Першого дивізіону В чемпіонату Бельгії, а потім був відданий в оренду в Л'єрс Кемпензонен і провів 10 матчів в Першому аматорському дивізіоні чемпіонату Бельгії з 31 серпня по 9 листопада 2019 року.

Раніше, дубль Каргбо приніс перемогу Динамо над Кайратом.

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