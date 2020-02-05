Карпати не змогли узгодити контракт із українським гравцем

Джерело - Чемпіон.

Карпати не захотіли погоджуватися на вимоги голкіпера Антона Каніболоцького щодо зарплати.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

Каніболоцький перебував у тренувальному таборі Карпат, однак знайти компроміс під час підписання контракту не вдалося. Голкіпер попросив зарплатню, яка здалася клубу надто високою в умовах обмежених фінансових можливостей.

Відзначимо, що минулий сезон 31-річний голкіпер провів у Медзі, однак влітку розірвав контракт з польським клубом. З того часу 31-річний воротар залишався без команди.

Також, Карпати не стали підписувати Аржанова.

Раніше, Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі.