Джерело - Чемпіон.
Карпати не захотіли погоджуватися на вимоги голкіпера Антона Каніболоцького щодо зарплати.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.
Каніболоцький перебував у тренувальному таборі Карпат, однак знайти компроміс під час підписання контракту не вдалося. Голкіпер попросив зарплатню, яка здалася клубу надто високою в умовах обмежених фінансових можливостей.
Відзначимо, що минулий сезон 31-річний голкіпер провів у Медзі, однак влітку розірвав контракт з польським клубом. З того часу 31-річний воротар залишався без команди.
Також, Карпати не стали підписувати Аржанова.
Раніше, Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі.