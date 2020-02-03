Карпати не стали підписувати Аржанова

Аржанов покинув тренувальний табір

Колишній футболіст Чорноморця і ряду інших команд Володимир Аржанов перебував на перегляді у Карпатах, але не підійшов.

Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Із 34-річним футболістом не стали підписувати контракт і він покинув тренувальний табір Карпат.

Останнім клубом Аржанова був одеський Чорноморець. Він відіграв 10 матчів у Першій лізі за моряків і забив 2 голи.

Раніше, Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі.

Нагадаємо, Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом.