Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі

Карпати забили три голи у ворота суперників

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 01 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Карпати зустрічалися зі словацьким клубом Середь.

Львівський клуб зміг впевнено обіграти суперників із рахунком 3:0

Контрольний матч

01 лютого

Карпати – Середь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Лях, 2:0 – 43 Лях, 3:0 - 76 Дженнінгс

Карпати: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубінчак, 46), Веремієнко, Гіоргадзе (Халл, 46), Якімець (Г. Пасіч, 60), Хахльов (Кльоц, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кіриленка, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнінгс, 46).

Нагадаємо, Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом.

Раніше, ФК Львів підписав гравця Карпат.