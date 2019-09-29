Джерело - championat.com.
Білоруського спеціаліста Олега Кононова звільнили із поста головного тренера Спартака.
Керівництво Спартака прийняло відставку Олега Кононова, який подав заяву про звільнення з посади головного тренера після матчу з Оренбургом, який московська команда програла із рахунком 1:2.
Наразі Спартак набрав 14 очок та займає дев'яте місце в турнірній таблиці російського чемпіонату.
Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.
Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.