Олег Кононов покинув московський Спартак

Білоруського спеціаліста Олега Кононова звільнили із поста головного тренера Спартака.

Керівництво Спартака прийняло відставку Олега Кононова, який подав заяву про звільнення з посади головного тренера після матчу з Оренбургом, який московська команда програла із рахунком 1:2.

Наразі Спартак набрав 14 очок та займає дев'яте місце в турнірній таблиці російського чемпіонату.

Нагадаємо, екс-тренер Динамо хоче очолити Спартак.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.