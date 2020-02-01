Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину

Поза заявкою залишились нападники Ібрагім Каргбо та Артем Бєсєдін

Динамо визначилось зі списком гравців, які вирушать з командою до Туреччини на другий тренувальний збір.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Головний тренер Олексій Михайличенко в Белек візьме 23 футболістів:

Воротарі: Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко

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Захисники: Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Олександр Сирота.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд.

Нападники: Фран Соль, Назарій Русин.

Раніше повідомлялося, що Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні.