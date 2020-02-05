Шахтар обіграв Македонію ГП у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 05 лютого Шахтар на зборах у Туреччині зіграв товариський матч із Македонією ГП.
Матч завершився перемогою українського клубу із рахунком 2:0. За гірників відзначився Тете та Фернанду.
Контрольний матч
05 лютого
Шахтар - Македонія ГП 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Тете, 2:0 – 44 Фернанду
Шахтар: Трубін (Шевченко, 46) - Бутко, Бондар (Муравськи, 77), Хочолава, Сіпріано - Тете, Маркос Антоніо, Криськів (Дентіньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57) - Фернандо (Сікан, 46)
Раніше, Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи.
Нагадаємо, Шахтар вилетів другий збір у Туреччині.