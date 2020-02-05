Шахтар обіграв Македонію ГП у контрольному матчі

Шахтар здобув впевнену перемогу у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 05 лютого Шахтар на зборах у Туреччині зіграв товариський матч із Македонією ГП.

Матч завершився перемогою українського клубу із рахунком 2:0. За гірників відзначився Тете та Фернанду.

Контрольний матч

05 лютого

Шахтар - Македонія ГП 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Тете, 2:0 – 44 Фернанду

Шахтар: Трубін (Шевченко, 46) - Бутко, Бондар (Муравськи, 77), Хочолава, Сіпріано - Тете, Маркос Антоніо, Криськів (Дентіньо, 46, Вакула, 59), Бондаренко, Коноплянка (Нем, 57) - Фернандо (Сікан, 46)

Раніше, Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи.

Нагадаємо, Шахтар вилетів другий збір у Туреччині.