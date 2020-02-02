Шахтар вилетів другий збір у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні зранку, 2 лютого, футболісти донецького Шахтаря вирушили на другий зимовий тренувальний збір до Туреччини.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Важливо: Динамо вирушило другий зимовий збір
Нагадаємо, у підопічних Каштру заплановано чотири контрольних поєдинки. Зокрема, 5 лютого "гірники" зустрінуться з командами Македонія ГП (Північна Македонія) та Сеннерюск (Данія), 8 лютого зіграють проти словенської Олімпії, а наступного дня проекзаменують латвійський Вентспілс.