 Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 20:40 206 0
Всього у список потрапило 30 футболістів
Шахтар назвав заявку на плей-оф Ліги Європи
#Шахтар, #ЛЄ

Джерело - sport.ua.

УЄФА оновила інформація щодо заявок команд-учасниць раунду плей-оф Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Відзначається, що клуби повинні були подати заявочні листи до 0:00 3 лютого.

У заявці єдиного представника України у весняній стадії турніру Шахтаря налічується 30 футболістів, 6 з яких заявлені по так званому списку Б.

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін

Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 87. Назарій Муравський, 98. Додо

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Євген Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 75. Артем Бондаренко, 76. Олександр Піхальонок, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо

Нападники: 10. Жуніор Мораес, 45. Данило Сікан

У 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з португальською Бенфікою. Матчі відбудуться 20 і 27 лютого.

Нагадаємо, Шахтар вилетів другий збір у Туреччині.

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