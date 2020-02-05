 Лунін: Реалу потрібно, щоб я грав | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі
Вчора 16:10 1631
Збірну Росії не допустять на ЧС-2022
Сьогодні 12:04 1148
Я вважаю Росію агресором - Чухаджян
Сьогодні 11:30 2713 3
Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція
Сьогодні 10:00 2811 3
Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця
Сьогодні 09:30 1147
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 08:45 1503
Хімік програв п'ятий матч групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 19:39 428
Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:24 1046
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
Вчора 12:03 9822 3
Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс
Вчора 09:55 1832
Блоги
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 9815 3
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 Valeriy Ruchka
03.02.2020 21:24 1230
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема
Найгірша оцінка за матч: усі дії Зінченка у поєдинку проти Тоттенгема Valeriy Ruchka
03.02.2020 18:58 1041
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля Андрій Твердохліб
03.02.2020 18:35 1681
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте?
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте? Андрій Твердохліб
03.02.2020 15:44 3091
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:08 Футбол Нант - ПСЖ 1:2. Огляд матчу 114
13:51 Теніс Світоліна: Дуже хотіла б знову зіграти за збірну в Україні 182
13:36 Футбол Карпати відмовились підписувати контракт із Каніболоцьким 1048
13:19 Футбол ФК Львів оголосив про трансфер хавбека 140
13:12 Блог Про пропозиції з Шахтаря і конфлікт з Шацкевичем - Микола Шапаренко 162
13:02 Футбол Кайрат хотів взяти в оренду нападника Динамо 859
12:45 Футбол Кононов очолив Ригу 537
12:27 Футбол Шахтар обіграв Македонію ГП у контрольному матчі 352
12:04 Футбол Збірну Росії не допустять на ЧС-2022 1148
11:57 Автоспорт Гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус 197 1
11:45 Футбол Лунін: Реалу потрібно, щоб я грав 939
11:30 Бокс Я вважаю Росію агресором - Чухаджян 2713 3
11:18 Баскетбол Лейкерс знищили Сан-Антоніо, перемоги Х'юстона та Мілуокі. Результати матчів НБА 275
10:52 Футбол Моурінью назвав строки повернення Кейна 428
10:36 Хокей. УХЛ Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо 420
10:18 Хокей Бостон розгромив Ванкувер, перемоги Вашингтона та Монреаля. Результати матчів НХЛ 182
10:00 Футбол Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція 2811 3
09:45 Бокс Редкач не заслуговував суворого покарання – промоутер 494
09:30 Баскетбол Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця 1147
09:15 Футбол Челсі виділив вражаючу суму на літні трансфери 803
08:57 Футбол Барселона підписала аргентинського таланта 494
08:45 Футбол Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 1503
08:44 Теніс Світоліна: Класно бачити багато нових дівчат 461
08:29 Футбол Вердер вибив Боруссію, перемоги Шальке та Айнтрахта. Результати 1/8 фіналу Кубка Німеччини 488
08:14 Теніс Калініна обіграла росіянку на старті турнірі в США 458

Лунін: Реалу потрібно, щоб я грав

Сьогодні 11:45 939 0
Андрій Лунін прокоментував перехід в Ов’єдо
Лунін: Реалу потрібно, щоб я грав
#Лунін

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Український голкіпер Анлрій Лунін вказав причини переходу у клуб Сегунди Ов’єдо.

Про це розповів сам гравець.

"Як мені здається, в Сегунді більше боротьби, більш жорсткий футбол, якщо порівнювати з Прімерою. Загальний рівень цього. Тому, мої очікування повністю виправдалися. Мені все дуже подобається, і я ні про що не шкодую.

До цього не вистачало часу, постійного ігрового ритму. Зараз, завдяки довірі тренера, я граю кожну гру і увійшов вже в ігровий ритм. З'явилося відчуття гри, почуття моменту. Упевнений, далі буде тільки краще.

Контакти з Реалом є. Як мені, так і їм потрібно, щоб я грав. Вирішили, що зараз цей варіант потрібен, і він — досить непоганий. Сподіваюся, що ці півроку стануть корисними для мене, а ми разом з командою доб'ємося результату", — розповів Лунін.

Нагадаємо, Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням.

Раніше, Ов'єдо з Луніним перемогло Альбасете з Зозулею в 26 турі Сегунди.

Коментарі ()