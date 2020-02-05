Український голкіпер Анлрій Лунін вказав причини переходу у клуб Сегунди Ов’єдо.

Про це розповів сам гравець.

"Як мені здається, в Сегунді більше боротьби, більш жорсткий футбол, якщо порівнювати з Прімерою. Загальний рівень цього. Тому, мої очікування повністю виправдалися. Мені все дуже подобається, і я ні про що не шкодую.

До цього не вистачало часу, постійного ігрового ритму. Зараз, завдяки довірі тренера, я граю кожну гру і увійшов вже в ігровий ритм. З'явилося відчуття гри, почуття моменту. Упевнений, далі буде тільки краще.

Контакти з Реалом є. Як мені, так і їм потрібно, щоб я грав. Вирішили, що зараз цей варіант потрібен, і він — досить непоганий. Сподіваюся, що ці півроку стануть корисними для мене, а ми разом з командою доб'ємося результату", — розповів Лунін.