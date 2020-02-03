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Реал Ов'єдо, за який грає Андрій Лунін здобув перемогу над Альбасете, який представляє інший українець Роман Зозуля у 26 турі іспанської Сегунди.

На 44 хвилині Лунін відбив пенальті, який заробив Роман Зозуля. З ударом хавбека Педро Санчеса з 11 метрів український воротар впорався, але пропустив після добивання цього ж гравця.

Нагадаємо, що для Луніна цей матч – 4-й у складі Ов'єдо після переходу з мадридського Реала на правах оренди. Наразі його команда перебуває на 20 місці в Сегунді.

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