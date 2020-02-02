Андрій парирував пенальті, а також здійснив три сейви

Джерело - Чемпіон.

Реал Ов'єдо, за який грає Андрій Лунін здобув перемогу над Альбасете, який представляє інший українець Роман Зозуля у 26 турі іспанської Сегунди.

Лунін парирував пенальті, який заробив Зозуля, а також здійснив три сейви. Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

26 тур, 2 лютого

Реал Ов'єдо - Альбасете 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Техера, 1:1 - 45 Педро, 2:1 - 57 Бальде, 3:1 - 86 Бальде

Обидва українці вийшли у стартовому складі.

Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Ов'єдо у січні.