Моурінью назвав строки повернення Кейна

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн зможе вийти на поле у травні.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

"Повернення Кейна? У матчі з Лестером (9 травня). Можливо, в цьому матчі ми ще будемо за щось боротися: за місце в ТОП-4, ТОП-5, ТОП-6. Можливо, він буде в змозі допомогти нам. Я сподіваюся на це.

Так, я думаю, що це найкращий з можливих сценаріїв на даний момент", - відзначив Моуріньо.