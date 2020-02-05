Моурінью назвав строки повернення Кейна

Джерело - sport.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн зможе вийти на поле у травні.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.
"Повернення Кейна? У матчі з Лестером (9 травня). Можливо, в цьому матчі ми ще будемо за щось боротися: за місце в ТОП-4, ТОП-5, ТОП-6. Можливо, він буде в змозі допомогти нам. Я сподіваюся на це.
Так, я думаю, що це найкращий з можливих сценаріїв на даний момент", - відзначив Моуріньо.
У поточному сезоні на рахунку Кейна 17 голів і 2 результативні передачі у 25 матчах.
Нагадаємо, нападника збірної Англії було прооперовано, тож він ще не скоро зможе допомогти своїй команді.
Раніше, Тоттенгем переміг Манчестер Сіті.