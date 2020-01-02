Джерело - sport.ua.
Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн деякий час буде поза футболом.
Про це повідомляє Sky Sports.
У англійського форварда діагностовано пошкодження підколінного сухожилля.
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Про терміни відновлення Кейна поки не повідомляють. Найближчим часом футболіст пройде медобстеження.
У поточному сезоні на рахунку Кейна 17 голів і 2 результативні передачі у 25 матчах.
Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.