Ліверпуль здолав Шрусбері, Руні забив гол за Дербі. Результати Кубка Англії

Відбулися 5 матчів Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

У 1/16 фіналу Кубка Англії відбулися п'ять матчів-перегравань.

У перших матчах між цими командами завершилися внічию. То ж були призначені другі матчі.

Ліверпуль експериментальним складом завдяки автоголу переграв Шрусбері. Дербі з рахунком 4:2 переграв Нортгемптон. Один з голів у переможців забив Руні. Редінг і Бірмінгем у серії пенальті відповідно здолали Кардіфф та Ковентрі. Ньюкасл у додатковий час переміг Оксфорд Юнайтед.

Кубок Англії

1/16 фіналу, 4 лютого

Бірмінгем - Ковентрі 2:2 (0:0) (пен 4:1)

Голи: 0:1 - 50 Бакайоко, 1:1 - 90+1 Дін, 1:2 - 114 Б’яму, 2:2 - 120+1 Бела

Дербі - Нортгемптон 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Віслом, 2:0 - 35 Холмс, 2:1 - 47 Адамс, 3:1 - 51 Мерріот, 4:1 - 77 Руні (пен), 4:2 - 84 Хоскінс (пен)

Кардіфф - Редінг 3:3 (1:0) (пен 1:4)

Голи: 1:0 19 Мерфі, 2:0 - 54 Глацель, 2:1 - 69 Річардс, 2:2 - 79 Ріномота, 3:2 - 93 Мерфі, 3:3 - 116 Мейте

Ліверпуль - Шрусбері 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 75 Вільямс (авт)

Оксфорд Юнайтед - Ньюкасл 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Лонгстофф, 0:2 - 30 Жоелінтон, 1:2 - 84 Келлі, 2:2 - 90+4 Холланд, 2:3 - 116 Сен-Максімен

Раніше, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.

Нагадаємо, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.