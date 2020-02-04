Динамо відмовилося продати гравця в Олімпію за 5 мільйонів доларів

Таку суму парагвайський клуб пропонував за 50% економічних прав на Гонсалеса

Керівництво Динамо не прийняло пропозицію Олімпії з Асунсьйона про продаж вінгера Дерліса Гонсалеса, який в даний час знаходиться в оренді в бразильському Сантосі.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Циганик LIVE.

За футболіста парагвайський клуб пропонував 5 мільйонів доларів. За цю суму Олімпія хотіла викупити 100% трансферних і 50% економічних прав на Дерліса Гонсалеса. При цьому, покупку клуб з Асунсьйона збирався здійснити в розстрочку - в чотири платежі, останній з яких в розмірі 2 мільйонів доларів мав би надійти на рахунки Динамо до 30 серпня 2022 року.

Сам Дерліс Гонсалес був готовий підписати 5-річний контракт з Олімпією.

Раніше, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.