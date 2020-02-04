Динамо дозаявило на сезон трьох нових гравців

Кияни дозаявили вихованців академії

Джерело - Динамоманія.

Київське Динамо зробило дозаявку нових футболістів на другу частину сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Так, кияни дозаявили трьох молодих футболістів - голкіпера Дениса Ігнатенка (2002 року народження), захисника Максима Дячука (2003) і нападника Назара Волошина (2003).

Всі троє є вихованцями академії Динамо і вже залучаються до тренувань з командою U-19.

Раніше, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.

Нагадаємо, Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка.