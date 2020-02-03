Тренерський штаб збірної України відвідав збір Динамо у Туреччині

Шевченко провів індивідуальні бесіди з деякими з гравців

Джерело - ФК Динамо.

Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Андрієм Шевченком відвідав збір Динамо у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Основна мета тренерського штабу національної збірної - отримати інформацію про стан збірників.

Крім того, Андрій Шевченко і його помічники спостерігали за тренувальним процесом в Динамо, а сам наставник жовто-синіх провів індивідуальні бесіди з деякими з гравців збірної України.

Раніше, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.

Нагадаємо, Кадар переведений у дубль Динамо.