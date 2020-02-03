Тренерський штаб збірної України відвідав збір Динамо у Туреччині

Джерело - ФК Динамо.
Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Андрієм Шевченком відвідав збір Динамо у Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Основна мета тренерського штабу національної збірної - отримати інформацію про стан збірників.
Крім того, Андрій Шевченко і його помічники спостерігали за тренувальним процесом в Динамо, а сам наставник жовто-синіх провів індивідуальні бесіди з деякими з гравців збірної України.
Раніше, Михайличенко вказав завдання команди на другому зборі.
Нагадаємо, Кадар переведений у дубль Динамо.