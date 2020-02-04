У тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі

У команді наставників збірної України поповнення

Джерело - Sport Arena.

У тренерський штаб Андрія Шевченка перед Євро-2020 увійшов 34-річний італійський фахівець Андреа Аззалін.

Про це повідомляє Sport Arena.

У національній команді країни він буде відповідати за фізичну підготовку футболістів. Умови угоди, як і його тривалість не розголошуються.

Аззалін - досить відомий фахівець. Свого часу він входив в тренерські штаби збірної Італії U-21, збірної Греції, Монако, Нанта. Андреа був помічником Клаудіо Раньєрі в Лестері. У тому числі працював з командою в чемпіонський для лис сезон в АПЛ.

Аззалін закінчив Малинський університет і, за даними ЗМІ, був улюбленим учнем відомого фахівця Енріко Арселлі.

Збірна України в березні проведе два виїзних товариських матчі проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня). У травні команда Андрія Шевченка зустрінеться з Кіпром будинку.

Раніше, тренерський штаб збірної України відвідав збір Динамо у Туреччині.