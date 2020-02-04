Малагу можуть виключити з Сегунди

У клубу великі фінансові труднощі

Футбольний клуб Малага може перестати бути учасником іспанської Сегунди.

Про це повідомляє Cadena Cope.

У клубу накопичилися пристойні борги (сума не озвучується) через невміле керівництво клубом власника анчоусів шейха Абдулли Аль-Тані.

Через ці проблеми клуб може бути знятий з поточного розіграшу чемпіонату Іспанії і відданий в управління місцевому муніципалітету.

На даний момент Малага з 28-ма очками в 26 матчах займає 17-е місце. Від зони вильоту команду рятують лише краща різниця забитих і пропущених голів.

Раніше, Альбасете Зозулі отримало нового тренера. До того Альбасете раніше звільнив Луїса Мігеля Раміса.