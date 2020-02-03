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Альбасете Зозулі звільнив головного тренера

Сьогодні 16:40 561 0
Альбасете не може виграти у чемпіонаті вже 9 матчів поспіль
Альбасете Зозулі звільнив головного тренера
#Альбасете, #Зозуля

Джерело - Sport Arena.

Клуб іспанської Сегунди Альбасете, за який виступає українець Роман Зозуля, розірвав контракт з головним тренером Луїсом Мігелем Раміс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначається, що відставка викликана нестабільними результатами команди. Клуб подякував тренеру і його штаб за успіхи минулого сезону.

Новий тренер команди поки невідомий.

Альбасете, після поразки від Ов'єдо, за який грає інший українець Андрій Лунін, йде в зоні вильоту на 19 місці Сегунди. Команда не може виграти в чемпіонаті вже 9 матчів поспіль. Остання перемога Альбасете була в Кубку Короля над представником Сегунди Б Туделано в грудні.

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