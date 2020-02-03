Альбасете Зозулі отримало нового тренера

Українець працюватиме під керівництвом Алькараса

Лукас Алькарас став новим головним тренером Альбасете, за який виступає Роман Зозуля.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

З 53-річним фахівцем підписано контракт до кінця сезону 2019\20. Коуч буде представлений 4 лютого.

Алькарас раніше працював в Реалі Сарагоса, Альмерії, збірній Алжиру, Гранаді, Ельче, Леванте, Аріс, Кордові, Рекреатіво, Реалі Мурсія, Хересі, Расінгу і Дос-Ерманас.

Іспанець - єдиний активний тренер чемпіонатів Іспанії, який провів 25 сезонів поспіль в професійних клубах.

Альбасете раніше звільнив Луїса Мігеля Раміса.