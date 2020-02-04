Гвардіолі потрібен захисник Інтера

Джерело - UA-футбол.
Манчестер Сіті почав працювати над переходом центрбека Інтера Мілана Шкриняра.
Про це повідомляє The Sun.
Містяни хочуть влітку оформити трансфер 24-річного словака, який потрібен особисто головному тренеру Пепе Гвардіолі.
Повідомляється, що Інтер не хоче зараз вступати в переговори з продажу гравця, проте Манчестер Сіті готовий переплатити за захисника, аби підписати його.
У поточному сезоні на рахунку словака одна результативна передача у 21 матчі Серії А.
Раніше, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.
Нагадаємо, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.