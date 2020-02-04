Гвардіолі потрібен захисник Інтера

Шкриняр може перейти до Манчестер Сіті

Манчестер Сіті почав працювати над переходом центрбека Інтера Мілана Шкриняра.

Про це повідомляє The Sun.

Містяни хочуть влітку оформити трансфер 24-річного словака, який потрібен особисто головному тренеру Пепе Гвардіолі.

Повідомляється, що Інтер не хоче зараз вступати в переговори з продажу гравця, проте Манчестер Сіті готовий переплатити за захисника, аби підписати його.

У поточному сезоні на рахунку словака одна результативна передача у 21 матчі Серії А.

Раніше, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.

Нагадаємо, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.