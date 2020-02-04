 Степаненко: Шахтар готують до гри із Бенфікою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі
Сьогодні 16:10 682
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
Сьогодні 12:03 4488 2
Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс
Сьогодні 09:55 1384
Далакян - Переc: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBA. LIVE
Сьогодні 09:46 360
Подвійні стандарти від УАФ або команди УПЛ гратимуть за різними правилами?
Сьогодні 09:18 515 1
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
Вчора 13:17 1398
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
Вчора 10:50 6252
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
Вчора 10:20 29931
Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб
Вчора 09:30 3914
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Вчора 08:30 910
Блоги
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:12 684
Шевченко відвідав тренування Шахтаря
Шевченко відвідав тренування Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:47 130
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:09 1415
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 4419 2
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020
Одинадцять мільйонів за 1 хвилину: реклами які транслювали під час Super Bowl-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 21:24 903
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Футбол Мессі грав останні матчі з пошкодженням 98
17:40 Футбол Шапаренко: З Хацкевичем у мене були хороші відносини 166
17:25 Бокс Лопес: У бою з Ломаченком збираюся шокувати світ, і створити ефектну історію 485
17:12 Блог Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича 714
17:10 Футбол Шапаренко: У мене було дві пропозиції від Шахтаря 336
16:55 Футбол Десна програла Словану у контрольному матчі 164
16:47 Блог Шевченко відвідав тренування Шахтаря 133
16:40 Футбол Бернлі потролив Артету після скарги на високий газон 312
16:25 Бокс Лопес: Хочу боксувати з Ломаченком якомога швидше 663
16:10 Футбол У тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі 682
15:55 Футбол Фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу 730
15:45 Футбол Степаненко: Шахтар готують до гри із Бенфікою 324
15:28 Хокей Збірна України назвала склад на олімпійську кваліфікацію у Казахстані 380
15:15 Теніс Ступінь серйозності травми Костюк наразі невідома - Філіма 520
14:59 Футбол Торіно звільнив Маццаррі та призначив нового тренера 234
14:44 Футбол Батько Безуса вказав причину провалу сина у Динамо 1208
14:20 Футбол Каштру: Шахтар не планує підписувати нових гравців 296
14:01 Футбол Караваєв: У Динамо багато травмованих 528
13:49 Футбол Барселона хоче позбутися Ракитича 344
13:34 Бокс Ф'юрі: У Вайлдера багато недоліків, які збираюся вам показати 312
13:19 Теніс Лідер збірної Болгарії хоче взяти реванш в України 522
12:58 Футбол Штаб Гомеса проробляє роботу, якої варто повчитися нашим тренерам - Гельзін 186
12:45 ММА Мак-Грегор: У поєдинку із Нурмагомедовим було багато особистого 475
12:33 Футбол Стали відомі терміни повернення Ярмоленка 897
12:16 Футбол Кадара відправили у дубль Динамо через неповагу до Михайличенка – ЗМІ 505

Степаненко: Шахтар готують до гри із Бенфікою

Сьогодні 15:45 324 0
Тарас Степаненко прокоментував підготовку до другої частини сезону
Степаненко: Шахтар готують до гри із Бенфікою
#Шахтар, #Степаненко

Джерело - Футбол News.

Гравці Шахтаря на зборах готують до матчу Ліги Європи проти Бенфіки.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко.

"Зараз виконуємо більше тактичних вправ, спрямованих на відпрацювання наших взаємодій і в обороні, і в атаці. Думаю, цей збір буде дуже продуктивним.

Актуально: Ісмаїлі: Намагатимемось перемогти Бенфіку

В принципі, нас вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою. Перший збір був більше спрямований на повернення форми після відпустки, а другий – більше вузькоспрямований", - відзначив Степаненко.

Перший матч із Бенфікою відбудеться 20-го лютого.

Нагадаємо, Шахтар вилетів другий збір у Туреччині.

Коментарі ()