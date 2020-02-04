Степаненко: Шахтар готують до гри із Бенфікою

Тарас Степаненко прокоментував підготовку до другої частини сезону

Джерело - Футбол News.

Гравці Шахтаря на зборах готують до матчу Ліги Європи проти Бенфіки.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко.

"Зараз виконуємо більше тактичних вправ, спрямованих на відпрацювання наших взаємодій і в обороні, і в атаці. Думаю, цей збір буде дуже продуктивним.

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В принципі, нас вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою. Перший збір був більше спрямований на повернення форми після відпустки, а другий – більше вузькоспрямований", - відзначив Степаненко.

Перший матч із Бенфікою відбудеться 20-го лютого.

Нагадаємо, Шахтар вилетів другий збір у Туреччині.