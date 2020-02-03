Ісмаїлі: Намагатимемось перемогти Бенфіку

Гравці Шахтаря встигнуть підготуватися до матчу Ліги Європи проти Бенфіки.

Про це розповів захисник донецького клубу Ісмаїлі.

"До першого поєдинку з Бенфікою не надто багато часу. Які маєш думки щодо цього протистояння? Зрозуміло, що ти завжди думаєш про суперника, слідкуєш за його матчами… Проте ми маємо достатньо часу, аби зараз ще не забивати собі голову грою опонента, а думати здебільшого про свою команду. Упевнений, що саме до першого поєдинку ми будемо цілковито готовими й намагатимемось перемогти", - розповів Ісмаїлі.