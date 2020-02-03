Кадар переведений у дубль Динамо

Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні

Захисник Динамо Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу.

Місце 29-річного угорця в основній команді зайняв 20-річний український захисник Олександр Романчук.

Кадар в поточному сезоні зробив 1 асист в 20 матчах за Динамо.

Форвард Назарій Русин, у якого було мікропошкодження, вже готовий повернутися в загальну групу.

Раніше, стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо.

Найближчий спаринг Динамо проведе 5 лютого проти Олімпії.