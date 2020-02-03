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Кадар переведений у дубль Динамо

Сьогодні 21:55 772 0
Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні
Кадар переведений у дубль Динамо
#Кадар, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Динамо Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу.

Місце 29-річного угорця в основній команді зайняв 20-річний український захисник Олександр Романчук.

Кадар в поточному сезоні зробив 1 асист в 20 матчах за Динамо.

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