Кадар переведений у дубль Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Динамо Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу.
Місце 29-річного угорця в основній команді зайняв 20-річний український захисник Олександр Романчук.
Кадар в поточному сезоні зробив 1 асист в 20 матчах за Динамо.
Форвард Назарій Русин, у якого було мікропошкодження, вже готовий повернутися в загальну групу.
Раніше, стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо.
Найближчий спаринг Динамо проведе 5 лютого проти Олімпії.