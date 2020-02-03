Наполі переграв Сампдорію у 22 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру італійської Серії А Сампдорія вдома програла Наполі.
Гостям вдалося забити два швидкі голи. Ще у першому таймі матчу Квальярелла один гол відіграв. На 73-ій хвилині господарі зрівняли рахунок. Та все ж Наволі вирвав перемогу, забивши гол через 10 хвилин. А у компенсовані хвилини гості ще раз - взяттю воріт посприяла помилка голкіпера господарів.
Чемпіонат Італії - Серія А.
22 тур, 3 лютого
Сампдорія - Наполі 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Мілік, 0:2 - 16 Ельмас, 1:2 - 26 Квальярелла, 2:2 - 73 Габб’ядіні (пен), 2:3 - 83 Демме, 2:4 - 90+8 Мертенс
Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла перемогти Дженоа.
Нагадаємо, Рома поступилася Сассуоло.