 Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом

Сьогодні 17:01 343 0
Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом
#Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, Карпати на зборах у Туреччині у контрольному матчі зустрічалися із Слованом.

Карпати змогли врятуватися від поразки на останніх хвилинах матчу, коли одинадцятиметровий реалізував Назарина.

Контрольний матч

29 січня

Карпати – Слован 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Моха, 1:1 – 89 Назарина (пен)

Карпати: Кудрик, Мартінс, Халл, Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Дубінчак (Слива, 29), Хахльов (Толочко, 46, Аржанов, 75), Назарина, Козак (Притула, 46), Г. Пасіч (Лейоус, 46), Кадимян (Дженнінгс, 46), Бойчук (Лях, 46, Кіриленка, 75).

Нагадаємо, Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати.

Раніше, Вакуленко перейшов до вірменського клубу.

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