Клопп розкрив секрет гри Ліверпуля

Джордан Хендерсон є одним із прикладів забезпечення вдалої гри Ліверпуля в АПЛ.

Про це наставник команди Юрген Клопп заявив в інтерв'ю Goal.

"Джордан Хендерсон – лише один із прикладів. Є й багато інших. Але хіба він виглядав капітаном команди, яка лідирує з 19-очковим відривом? Жодної секунди.

Виглядав він так, немов ми вилетимо, якщо програємо. Такими були всі хлопці. Це єдиний для нас спосіб перемагати", – зазначив Клопп.