Клопп на матч Кубка Англії відправить юнаків і тренера Ліверпуля U-23

Основний склад команди буде відпочивати

Ліверпуль на матч-перегравання 4-го раунду Кубка Англії проти Шрусбері гратиме експериментальним складом.

Про це наставник команди Юрген Клопп.

"Раніше АПЛ просила нас поважати зимову паузу, не грати контрольні матчі. Ось ми і покажемо повагу. На перегравання поїдуть юнаки Ліверпуля під керівництвом тренера U-23 Ніла Крітчлі. Я сказав хлопцям, що у них буде повноцінна пауза у два тижні", - зазначив Клопп.

Матч запланований на перший тиждень лютого, проте в цей час в АПЛ починається зимова пауза.

Раніше, Мане пропустить три тижні через травму.

Нагадаємо, лідер Ліверпуля травмувався у матчі із Вулвергемптоном.