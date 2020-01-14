Альбасете із Зозулею не зміг перервати безвиграшну серію у Сегунді

Альбасете втратив перемогу у матчі

Джерело - Чемпіон.

Альбасете у 23-му турі Сегунди приймав Фуенлабрада.

Матч завершився унічию 1:1. На м’яч Хіменеса, гості відповіли голом Сісса.

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Український нападник Альбасете Роман Зозуля вийшов у стартовому складі своєї команди, однак результативними діями не відзначився.

У 20-ти матчах Сегунди в активі українця 3 голи та 1 асист, але востаннє форвард забивав ще 25 жовтня у ворота Кадіса.

Альбасете із 28 очками займає 15 місце у турнірній таблиці Сегунди.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

14 січня, 23 тур

Альбасете – Фуенлабрада 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Хіменес, 1:1 – 83 Сісс

Нагадаємо, 15 грудня фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму ображали Зозулю, називаючи його нацистом. В знак протесту Альбасете відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Райо Вальєкано був оштрафований на €18 тисяч, також команду зобов'язали закрити частину трибун на два найближчі домашні поєдинки, але пізніше покарання тимчасово призупинили.