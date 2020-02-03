 Гравець Черкащини перебрався до Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 08:14 2238
Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції
Сьогодні 13:17 289
Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину
Сьогодні 10:50 5647
Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію
Сьогодні 10:20 28997
Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб
Сьогодні 09:30 2598
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Сьогодні 08:30 469
Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер
Сьогодні 07:34 2631
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Вчора 14:56 1236
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Вчора 14:13 551
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Вчора 12:02 1718
Блоги
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.02.2020 14:56 664
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі Андрій Твердохліб
01.02.2020 12:17 4413
Мультфільм, за який Кобі Браянт отримав Оскар
Мультфільм, за який Кобі Браянт отримав Оскар Valeriy Ruchka
01.02.2020 10:58 1079
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Андрій Твердохліб
01.02.2020 10:27 5143
Золотий стрибок Магучіх на змаганнях в Німеччині
Золотий стрибок Магучіх на змаганнях в Німеччині Valeriy Ruchka
01.02.2020 09:34 775
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:46 Футбол Ювентус готує трансфер Ван Дейка 311
13:30 Футбол Чорноморець підібрав Сікорського, якого вигнали з Агробізнесу 1164
13:17 Теніс Пономар першим з українців виграв престижний турнір у Франції 289
12:59 Футбол Удінезе - Інтер 0:2. Огляд матчу 218
12:46 Футбол Екс-гравець Динамо відмовився переходити у Спартак 1389
12:30 Футбол Іспаїлі: Намагатимемось перемогти Бенфіку 155
12:16 Футбол Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом 1106
11:55 Футбол Лаціо - СПАЛ 5:1. Огляд матчу 266
11:45 Баскетбол Х'юстон розібрався із Новим Орлеаном, перемоги Мілуокі та Торонто. Результати матчів НБА 202
11:31 Футбол Гравець Черкащини перейшов в іспанський клуб 392
11:24 Блог Грандіозний виступ Шакіри і Дженніфер Лопес на Супербоул-2020 401
11:13 Хокей Піттсбург обіграв Вашингтон, перемоги Колумбуса та Кароліни. Результати матчів НХЛ 176
10:50 Теніс Рейтинг ATP: Джокович повернувся на вершину 5647
10:32 Футбол Ракитич хотів покинути Барселону при Вальверде 332
10:22 Блог Лунін відбив пенальті у матчі проти Альбасете, але не впорався з добиванням 1771
10:20 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна піднялась на четверту позицію 28997
09:56 Футбол Торіно звільнив Маццаррі після серії розгромних поразок 346
09:45 Баскетбол Михайлюк набрав 13 очок у матчі проти Денвера 309
09:30 Футзал Серп і молот українського футзалу: Гравець національної збірної виступає за російський клуб 2598
09:16 Біатлон Шемпп пропустить чемпіонат світу 1131
08:56 Футбол Зінченко: Це буде мені хорошим уроком 1765
08:45 Футбол Лідер Манчестер Сіті травмувався та може пропустити матч з Реалом 753
08:30 Футбол Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020 469
08:14 Футзал Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу 2238
07:34 Блог Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер 2631

Гравець Черкащини перейшов в іспанський клуб

Сьогодні 11:31 392 0
Віталія Бойко продовжить кар'єру в Іспанії
Гравець Черкащини перейшов в іспанський клуб
#Черкащина, #Бойко

Джерело - sportarena.com.

Іспанський клуб Ібіца підписав гравця Черкащини Віталія Бойко.

Про це повідомляє sportarena.com.

22-річний півзахисник Віталій Бойко уже отримав міжнародний трансфер, готує низку паперів і після остаточного оформлення у клубі вже за кілька тижнів зможе провести свій перший офіційний матч у складі команди Сан Рафаель, яка виступає у змаганнях для гравців до 23 років.

"В Іспанії українських футболістів не так багато. Бойко приїхав на перегляд і ледь не з першого дня зумів звернути на себе увагу спортивного директора іспанського клубу Давіде де Паблос. А той зіграв велику роль у тому, щоб Бойко таки опинився в Іспанії. Вдячні Володимиру Лашкулу, який всебічно сприяв цьому трансферу", - розповів футбольний агент Іван Іщенко.

Наразі Черкащина посідає 16-те місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, клуб Першої ліги може припинити існування.

Раніше, президент Інгульця назвав переможця Першої ліги.

Коментарі ()