Джерело - sportarena.com.
Іспанський клуб Ібіца підписав гравця Черкащини Віталія Бойко.
Про це повідомляє sportarena.com.
22-річний півзахисник Віталій Бойко уже отримав міжнародний трансфер, готує низку паперів і після остаточного оформлення у клубі вже за кілька тижнів зможе провести свій перший офіційний матч у складі команди Сан Рафаель, яка виступає у змаганнях для гравців до 23 років.
"В Іспанії українських футболістів не так багато. Бойко приїхав на перегляд і ледь не з першого дня зумів звернути на себе увагу спортивного директора іспанського клубу Давіде де Паблос. А той зіграв велику роль у тому, щоб Бойко таки опинився в Іспанії. Вдячні Володимиру Лашкулу, який всебічно сприяв цьому трансферу", - розповів футбольний агент Іван Іщенко.
Наразі Черкащина посідає 16-те місце в турнірній таблиці Першої ліги.
Нагадаємо, клуб Першої ліги може припинити існування.
Раніше, президент Інгульця назвав переможця Першої ліги.