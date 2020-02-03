Віталія Бойко продовжить кар'єру в Іспанії

Іспанський клуб Ібіца підписав гравця Черкащини Віталія Бойко.

Про це повідомляє sportarena.com.

22-річний півзахисник Віталій Бойко уже отримав міжнародний трансфер, готує низку паперів і після остаточного оформлення у клубі вже за кілька тижнів зможе провести свій перший офіційний матч у складі команди Сан Рафаель, яка виступає у змаганнях для гравців до 23 років.

"В Іспанії українських футболістів не так багато. Бойко приїхав на перегляд і ледь не з першого дня зумів звернути на себе увагу спортивного директора іспанського клубу Давіде де Паблос. А той зіграв велику роль у тому, щоб Бойко таки опинився в Іспанії. Вдячні Володимиру Лашкулу, який всебічно сприяв цьому трансферу", - розповів футбольний агент Іван Іщенко.

Наразі Черкащина посідає 16-те місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, клуб Першої ліги може припинити існування.

Раніше, президент Інгульця назвав переможця Першої ліги.