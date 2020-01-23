Клуб Першої ліги може припинити існування

Черкащина найближчим часом може припинити своє існування, якщо не знайде коштів.

Про це розповів генеральний директор клубу Юрій Колесник.

"Ми чекаємо 27 числа. Це дедлайн відповідей на листи клубу до потенційних спонсорів, щоб вони викупили Черкащину. Ми вели переговори з деякими особами, але це конторники, яким ми не будемо продавати клуб.

Володимир Лашкул зараз в США за сімейними обставинами. Він передав клуб Федерації футболу Черкаської області та повністю відійшов від справ.

Якщо до 27 числа не буде жодних зрушень, а я майже впевнений, що їх не буде, то я пишу лист в ПФЛ, яким знімаю команду з Першої ліги. Всі футболісти автоматично отримають статус вільних агентів. Думаю, через 5 днів клуб припинить існування", - розповів Колесник.