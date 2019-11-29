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Президент Інгульця назвав переможця Першої ліги

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Дмитро Поворознюк прокоментував переможців чемпіонату Першої ліги
Президент Інгульця назвав переможця Першої ліги
#Поворознюк, #Перша ліга

Джерело - expres.online.

Луцька Волинь виграє чемпіонат Першої ліги.

Про це розповів президент Інгуляця Дмитро Поворознюк.

"Думаю, команди в підсумку будуть у такому порядку: Волинь, Інгулець, Рух. Четвертим буде Минай, він буде грати перехідні матчі.

Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах першої ліги. У зустрічі з Черкащиною у наші ворота арбітр призначив пенальті, добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спортом теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", - сказав Поворознюк.

Раніше, Рух втратив можливість очолити Першу лігу, програвши у Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, Металіст 1925 вдев’ятьох програв Руху.

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