Президент Інгульця назвав переможця Першої ліги

Луцька Волинь виграє чемпіонат Першої ліги.

Про це розповів президент Інгуляця Дмитро Поворознюк.

"Думаю, команди в підсумку будуть у такому порядку: Волинь, Інгулець, Рух. Четвертим буде Минай, він буде грати перехідні матчі.

Звернув увагу на деякі суддівські помилки в матчах першої ліги. У зустрічі з Черкащиною у наші ворота арбітр призначив пенальті, добре, що не забили. Після матчу він підійшов до моїх гравців і вибачився. У матчі з Гірником-Спортом теж вибачався арбітр за пенальті на останній хвилині", - сказав Поворознюк.