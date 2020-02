Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема

Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі "містян" у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-служба манчестерського клубу.

Here's how we line up in the capital this afternoon...



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero.



SUBS | Bravo, G Jesus, Bernardo, D Silva, Cancelo, Foden, Garcia.



