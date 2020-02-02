Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.
Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі "містян" у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє прес-служба манчестерського клубу.
Here's how we line up in the capital this afternoon...⬇— Manchester City (@ManCity) February 2, 2020
XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Aguero.
SUBS | Bravo, G Jesus, Bernardo, D Silva, Cancelo, Foden, Garcia.
📋 @HaysWorldwide
🔵 #ManCity #TOTMCI pic.twitter.com/eLTNsa9zjI
Матч розпочнеться о 18:30.
Нагадаємо, Зінченко назвав свою ціль у футболі.
Раніше конкурент Зінченка покинув Манчестер Сіті.