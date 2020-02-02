 Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті проти Тоттенгема | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема

Сьогодні 17:42 285 0
Поєдинок розпочнеться о 18:30
Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті у матчі проти Тоттенгема
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі "містян" у рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє прес-служба манчестерського клубу.

Матч розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, Зінченко назвав свою ціль у футболі.

Раніше конкурент Зінченка покинув Манчестер Сіті.

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