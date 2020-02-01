Зінченко назвав свою ціль у футболі

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко хоче стати гравцем світового рівня.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя мета - стати гравцем світового рівня. Роботи непочатий край. Я не заглядаю далеко. Мене хвилює день завтрашній. Але я зрозумів: найголовніше, що все можливо.

Я взагалі не люблю дивитися футбол. Його і так занадто багато в моєму житті. Я дивлюся тільки деякі матчі. У мене свій футбол, на якому я повністю сфокусований.

На кілька тижнів під час відпустки важливо і зовсім відключитися від футболу, жити чимось іншим, щоб ось ця оболонка емоцій спустошувалася для нових емоцій. Інакше ти просто вигориш, і твоя ефективність буде низькою", - відзначив Зінченко.