Конкурент Зінченка покинув Манчестер Сіті

Анхеліньо виступатиме у Бундеслізі

Іспанська лівий захисник Манчестер Сіті Анхеліньо перейшов у Лейпциг.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

23-річний фулбек орендований німцями до кінця сезону. Сума викупу становить 30 млн євро.

Тепер в Манчестер Сіті залишилося два гравці на позицію лівого захисника - Олександр Зінченко і Бенжамен Менді. При цьому, в останніх трьох матчах чемпіонату в основному складі виходить француз.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.

Раніше, захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес.