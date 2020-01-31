Конкурент Зінченка покинув Манчестер Сіті

Джерело - xsport.ua.
Іспанська лівий захисник Манчестер Сіті Анхеліньо перейшов у Лейпциг.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
23-річний фулбек орендований німцями до кінця сезону. Сума викупу становить 30 млн євро.
Тепер в Манчестер Сіті залишилося два гравці на позицію лівого захисника - Олександр Зінченко і Бенжамен Менді. При цьому, в останніх трьох матчах чемпіонату в основному складі виходить француз.
Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.
Раніше, захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес.