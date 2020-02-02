Гравець оцінюється в 30 млн євро

Форвард французького Лілля Віктор Осімхен став об'єктом інтересу мадридського Реала і Барселони.

Про це повідомляє Le10 Sport.

Представники обох грандів вже повідомляли керівництву Лілля про свій інтерес, бо обидва гранди мають намір підсилити лінію атаки після закінчення сезону.

Контракт футболіста розрахований до 2024 року. Наразі нігерійський гравець оцінюється в 30 млн євро.

Нагадаємо, Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.