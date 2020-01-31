Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця

Джерело - Чемпіон.
Барселона підписала півзахисника Палмейраса Матеуса Фернандеса.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
Клуби досягли домовленості про трансфер. Футболіст приєднається до каталонського клубу 1 липня 2020 року.
Сума трансферу склала 7 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів. Гравець підпише з клубом п'ятирічний контракт. Сума відступних за футболіста встановлена в розмірі 300 млн євро.
Відзначимо, що в минулому сезоні Фернандес провів 11 матчів у чемпіонаті Бразилії і забив один м'яч.
Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020
He will join the club in July 2020
Нагадаємо, Барселона запропонувала 31 мільйон євро за нападника Браги.
Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.