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Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця

Сьогодні 21:44 342 0
Матеус Фернандес приєднається до свого нового клубу влітку
Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона підписала півзахисника Палмейраса Матеуса Фернандеса.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Клуби досягли домовленості про трансфер. Футболіст приєднається до каталонського клубу 1 липня 2020 року.

Сума трансферу склала 7 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів. Гравець підпише з клубом п'ятирічний контракт. Сума відступних за футболіста встановлена в розмірі 300 млн євро.

Відзначимо, що в минулому сезоні Фернандес провів 11 матчів у чемпіонаті Бразилії і забив один м'яч.

Нагадаємо, Барселона запропонувала 31 мільйон євро за нападника Браги.

Раніше, Барселона очолила список клубів з найвищими доходами.

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