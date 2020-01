Барселона оголосила про перехід 21-річного бразильця

Барселона підписала півзахисника Палмейраса Матеуса Фернандеса.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Клуби досягли домовленості про трансфер. Футболіст приєднається до каталонського клубу 1 липня 2020 року.

Сума трансферу склала 7 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів. Гравець підпише з клубом п'ятирічний контракт. Сума відступних за футболіста встановлена в розмірі 300 млн євро.

Відзначимо, що в минулому сезоні Фернандес провів 11 матчів у чемпіонаті Бразилії і забив один м'яч.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020