Барселона очолила список клубів з найвищими доходами

Каталонці мали дохід 840,8 мільйона євро

Каталонська Барселона очолила рейтинг доходів футбольних клубів за минулий сезон.

Про це повідомляє фінансове агентство Deloitte.

Барселона мала дохід 840,8 мільйона євро. На другому місці опинився одвічний конкурент каталонців мадридський Реал, який заробив 757,3 мільйона.

Третю сходинку в рейтингу зайняв Манчестер Юнайтед з 711,5 мільйонами євро.

Цікаво, що вперше за останні 22 сезону найбагатшим клубом Лондона став Тоттенгем, який посів восьме місце в рейтингу, в той час, як Челсі розташувався на дев'ятому рядку, а Арсенал тільки на 11-й.

Крім того, завдяки покупці Кріштіану Роналду Ювентус зміг повернутися в першу десятку рейтингу. У минулому сезоні дохід туринців склав 459,7 мільйона євро.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Барселона - 840,8 млн

2. Реал Мадрид - 757,3 млн

3. Манчестер Юнайтед - 711,5 млн

4. Баварія - 660,1 млн

5. ПСЖ - 635,9 млн

6. Манчестер Сіті - 610,6 млн

7. Ліверпуль - 604,7 млн

8. Тоттенгем - 521,1 млн

9. Челсі - 513,1 млн

10. Ювентус - 459,7 млн

Раніше, Вальверде залишив Барселону.

Нагадаємо, Барселона шукає заміну травмованому Суаресу.