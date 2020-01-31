Колишній гравець Агробізнесу Ігор Сікорський найближчим часом перейде у Чорноморець.

Про це розповів головний тренер одеського клубу Остап Маркевич.

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"Скоріше за все Ігор стане гравцем Чорноморця. У нього склалася складна ситуація, людина помилилася. Всі припускаються помилок. Наскільки мені відомо, Сікорський вибачився перед суспільством і визнав свою помилку. Він про це сказав у особистій розмові. У Ігоря рідні живуть у Росії. Головне, що він розуміє свою помилку", - розповів Маркевич.