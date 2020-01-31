Євген Макаренко повернувся у Кортрейк

Український півзахисник Євген Макаренко на правах оренди перейшов з Андерлехта в Кортрейк.

Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

Оренда українця розрахована до літа 2021 року. Також в контракті передбачила опція викупу.

Макаренко вже грав в Кортрейку у 2017 році, коли переїхав до Бельгії з Динамо. Тоді лівого фулбека і перевели в опорну зону. По завершенню сезону, українець перейшов в Андерлехт, але, через травми, закріпитися в новій команді не зміг.

Наразі Кортрейк займає 12-е місце в чемпіонаті Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Андерлехт хоче позбутися Макаренка.

Також, Макаренко хотів покинути Андерлехт.