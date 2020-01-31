Джерело - xsport.ua.
Український півзахисник Євген Макаренко на правах оренди перейшов з Андерлехта в Кортрейк.
Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.
Оренда українця розрахована до літа 2021 року. Також в контракті передбачила опція викупу.
Макаренко вже грав в Кортрейку у 2017 році, коли переїхав до Бельгії з Динамо. Тоді лівого фулбека і перевели в опорну зону. По завершенню сезону, українець перейшов в Андерлехт, але, через травми, закріпитися в новій команді не зміг.
Наразі Кортрейк займає 12-е місце в чемпіонаті Бельгії.
Раніше повідомлялося, що Андерлехт хоче позбутися Макаренка.
Також, Макаренко хотів покинути Андерлехт.