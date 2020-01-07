Джерело - ua.tribuna.com.
Український захисник Андерлехта Євген Макаренко може покинути бельгійський клуб.
Про це повідомляє HLN.
Андерлехту доведеться продавати футболістів, щоб збалансувати фінансовий стан. У такому списку виявилося не менше 24-ох гравців. Він розділений на тих, хто може або повинен покинути команду, і тих, чиї оренди повинні передчасно припинитися. 28-річний українець опинився в першому списку.
Цього сезону Макаренко лише тричі потрапляв в заявку на матч, але на поле не виходив. Сам футболіст казав, що буде намагатися піти з команди, якщо нічого не зміниться.
Тransfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. Чинний контракт українця розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, Макаренко хоче покинути Андерлехт.