Макаренко хоче покинути Андерлехт

Джерело - football24.ua.
Український захисник Євген Макаренко може піти з Андерлехта.
Про це розповів сам гравець.
"Я розмовляв з тренером, але так і не почув відповіді. Я питав: "Коуч, у мене є шанс довести і поборотися за місце в основі, щоб бути в обоймі?". Він так і не відповів... Я запитав ще раз, чи розраховує він на мене, але він відповів, що скаже мені про це пізніше. Це для мене і не відповідь.
Якщо нічого не зміниться, то я буду намагатися піти з Андерлехта і десь пограти до Євро. Це моє завдання на наступний рік", - розповів Макаренко.
Чинний контракт українця розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, Андерлехт хоче продати Макаренка.