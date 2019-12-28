Макаренко хоче покинути Андерлехт

Український захисник Євген Макаренко може піти з Андерлехта.

Про це розповів сам гравець.

"Я розмовляв з тренером, але так і не почув відповіді. Я питав: "Коуч, у мене є шанс довести і поборотися за місце в основі, щоб бути в обоймі?". Він так і не відповів... Я запитав ще раз, чи розраховує він на мене, але він відповів, що скаже мені про це пізніше. Це для мене і не відповідь.

Якщо нічого не зміниться, то я буду намагатися піти з Андерлехта і десь пограти до Євро. Це моє завдання на наступний рік", - розповів Макаренко.