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Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес

Сьогодні 17:43 246 0
Маркус Рохо повернувся у Аргентину
Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес
#Рохо, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua-football.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо перейшов до Естудіантеса.

Про це повідомляє прес-служба аргентинської команди.

Гравець буде виступати за Естудіантес на правах оренди до літа.

Відзначимо, що Рохо є вихованцем Естудіантеса, цей клуб був першим в його професійній кар'єрі (2008-2010).

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.

Також, Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів.

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