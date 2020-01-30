Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес

Маркус Рохо повернувся у Аргентину

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо перейшов до Естудіантеса.

Про це повідомляє прес-служба аргентинської команди.

Гравець буде виступати за Естудіантес на правах оренди до літа.

Відзначимо, що Рохо є вихованцем Естудіантеса, цей клуб був першим в його професійній кар'єрі (2008-2010).

🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟



👋 ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги.

Також, Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів.