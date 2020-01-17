Українець пропустив два голи

Джерело - Чемпіон.

20-річний воротар національної збірної України Андрій Лунін, який 16 січня перейшов на правах оренди в Ов'єдо, вже на другий день після трансферу дебютував за новий клуб.

Лунін вийшов у старті своєї команди на матч 23-го туру Сегунди проти Альмерії і відіграв до фінального свистка. На жаль, Ов'єдо програв з рахунком 0:2. Перший гол Андрій пропустив з пенальті, а другий - з гри.

Відзначимо, що Альмерія, набравши 42 очка, займає друге місце в турнірній таблиці Сегунди. Ов'єдо з 23 балами розташовується на 17-му рядку, поряд із зоною вильоту.

Чемпіона Іспанії - Сегунда

23 тур, 16 січня

Альмерія - Ов'єдо 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Нуньєс (пен), 2:0 - 73 Нуньєс

Нагадаємо, український воротар Андрій Лунін задоволений своїм переходом до Ов'єдо.