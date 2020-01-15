Лунін перейшов до клубу Сегунди на правах оренди

Джерело - Tribuna.com.
Український воротар Андрій Лунін став гравцем Ов'єдо на правах оренди до кінця сезону.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
У найближчі години клуб проведе презентацію гравця.
Lunin: "Quiero ayudar al #RealOviedo y crecer con el equipo” #LuninOviedista pic.twitter.com/DlKsXystb3— Real Oviedo (@RealOviedo) 15 января 2020 г.
Очікується, що Лунін в новому клубі отримає повноцінну ігрову практику, на відміну від Вальядоліда, де він зіграв лише дві кубкових гри і жодного разу не вийшов на поле в матчах Ла Ліги.
Реал і Вальядолід домовилися про достроковий розрив оренди українця.
Ов'єдо займає 17-е місце в Сегунді.