Лунін перейшов до клубу Сегунди на правах оренди

Українець став гравцем Ов'єдо

Український воротар Андрій Лунін став гравцем Ов'єдо на правах оренди до кінця сезону.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У найближчі години клуб проведе презентацію гравця.

Очікується, що Лунін в новому клубі отримає повноцінну ігрову практику, на відміну від Вальядоліда, де він зіграв лише дві кубкових гри і жодного разу не вийшов на поле в матчах Ла Ліги.

Реал і Вальядолід домовилися про достроковий розрив оренди українця.

Ов'єдо займає 17-е місце в Сегунді.